Ladenöffnung am 29. November : Black Friday und verkaufsoffener Sonntag in Siegburg

Siegburg Um die Besucherströme in der Innenstadt zu entzerren, bietet die Stadt Siegburg aufgrund der Corona-Pandemie zusätzliche verkaufsoffene Sonntage und verlängerte Shopping-Zeiten an. Nun steht auch noch der Black Friday vor der Tür.

Black Friday und ein verkaufsoffener Sonntag stehen in der Siegburger Innenstadt am Freitag, 27. November, und Sonntag, 29. November, an. Der Black Friday gilt als Beginn der Weihnachtseinkaufssaison und bietet Kunden an diesem Tag meist besondere Rabattaktionen an. Wie der Verein Verkehrsverein betont, unternehme der Siegburger Handel größte Anstrengungen dafür, dass die Menschen ihre Einkäufe „sicher und in Ruhe“ durchführen können. Dafür sollen auch die langen Einkaufs-Samstage sowie die verkaufsoffenen Sonntage sorgen.