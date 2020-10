Feuerwehr-Einsatz in Siegburg : Blitz verursachte Dachschaden an Mehrfamilienhaus in Wolsdorf

Blitz verursachte Dachschaden an Mehrfamilienhaus in Wolsdorf

In das Dach eines Mehrfamilienhauses in Siegburg-Wolsdorf war am Freitagnachmittag der Blitz eingeschlagen. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg-Wolsdorf Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Dammstraße im Siegburger Stadtteil Wolsdorf. Ein Blitzeinschlag beschädigte das Dach.

Am Freitagnachmittag um kurz nach 16.30 Uhr schlug ein Blitz in ein Mehrfamilienhaus an der Dammstraße in Siegburg-Wolsdorf ein und beschädigte das Dach. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten jedoch lediglich einen Schaden durch heruntergefallene Ziegel fest. Brand- oder Rauchspuren gab es laut den Angaben der Einsatzleitung nicht.