Versorgungsengpässe : Wegen Corona fehlen dem DRK 26.000 Blutspender

Siegburg 26.000 Blutspender fehlen, weil in Universitäten und Firmen derzeit wegen der Corona-Pandemie keine Aktionen stattfinden. Ein Besuch bei einem Blutspende-Termin in Siegburg.

Im Unterschied zu den Kommunen, die dem DRK kurzfristig mit größeren Räumen aushalfen, um die Abstandsregeln einhalten zu können, lassen Firmen und Universitäten derzeit keine fremden Personen in ihre Räume. Zudem arbeiten viele von Zuhause aus. „Wir haben dadurch 26.000 Spender verloren. Das hat uns zugesetzt“, erklärt Baust. Ungebrochen ist indes die Spende-Bereitschaft der Bürger. „Zu Beginn der Krise hatten wir sogar mehr, als von den Krankenhäusern abgerufen wurde“, sagt Baust im Hinblick auf die vielen verschobenen Operationen. Als es im Juni damit wieder losging, schlug sich der Beginn der Ferienzeit in Kombination mit dem Wegfall der Firmenspenden jedoch nieder.

Die Corona-Pandemie hat das Blutspendewesen nachhaltig verändert und für Probleme bei der Versorgung von Patienten mit Blut gesorgt. Nach Auskunft des DRK fehlt es aktuell an Blut über alle Blutgruppen hinweg, besonders aber der Gruppe 0 . Spenden kann jeder im Alter zwischen 18 und einschließlich 75 Jahren, Männer sechsmal, Frauen viermal im Jahr. Das DRK gewährleistet einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger. Zuvor werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten.

Blutspende in Corona-Zeiten

Blutspende in Corona-Zeiten

„In Deutschland werden 15.000 Konserven täglich benötigt, in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf sind es 700 bis 900 täglich“, so die DRK-Mitarbeiterin, die sich selbst auch ehrenamtlich beim DRK engagiert. Insbesondere Krebs-, aber auch Herz-Kreislauf-Patienten sind auf Blutkonserven angewiesen. „Wer Blut spendet, rettet dreimal Leben“, erklärt Baust die drei benötigten Bestandteile: Das Blutplasma ist am längsten haltbar und lässt sich auch einfrieren, die Thrombozyten (Blutplättchen) halten nur fünf Tage, die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) 42 Tage. Darum wird regelmäßig Nachschub benötigt.