Mutter und Sohn auf B56 verletzt BMW-Fahrerin kommt bei regennasser Fahrbahn von Straße ab

Siegburg · Eine 29-Jährige ist am Samstagabend auf der B56 in Siegburg bei regennasser Fahrbahn mit ihrem Pkw von der Spur abgekommen. Mit an Bord war auch ihr neunjähriger Sohn. Beide wurden dabei verletzt.

14.10.2023, 22:19 Uhr

Eine 29-jährige Autofahrerin aus Lohmar kam auf der B56 in Siegburg von der regennassen Fahrbahn ab und wurde dabei verletzt. Foto: Christof Schmoll





Von Chantal Dötsch