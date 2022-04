Wohnungsmarkt im Kreistag : Bodenvorratspolitik für den Rhein-Sieg-Kreis abgelehnt

Rhein-Sieg-Kreis CDU und Grüne werfen der SPD vor, mit Anträgen im Kreistag zur Wohnungspolitik Wahlkampf zu machen. Die forderte einen qualifizierten Mietspiegel für den Rhein-Sieg-Kreis, eine Bodenvorratspolitik und jährlich 3000 neue Wohnungen. Die Mehrheit lehnte das ab.

Der Druck auf den Wohnungsmarkt ist seit gut 20 Jahren hoch und spitzt sich immer mehr zu. Drei Anträge stellte deshalb die SPD-Fraktion im Kreistag – und wurde von der Mehrheitskoalition aus CDU und Grünen ziemlich abgewatscht. Die sahen in den Vorstößen der Sozialdemokraten lediglich den Versuch, „die belastende Situation der Menschen für den anstehenden Landtagswahlkampf auszunutzen“, so CDU-Fraktionschef Torsten Bieber.

Und um diese Anträge ging es: Nils Suchetzki (SPD) machte sich für einen qualifizierten Mietspiegel stark. Dieser ist im Vergleich zum herkömmlichen Mietspiegel aufwendiger, weil er wissenschaftlichen Anforderungen genügen muss und nicht einfach nur die ortüblichen Mieten aufführt. Solch ein qualifizierter Mietspiegel sei auch im CDU-regierten Kreis Olpe aufgestellt worden, argumentierte er. Allerdings, so konterte Grünen-Chef, Ingo Steiner, sei es dort auch der Wunsch aller Kommunen gewesen. Der Rhein-Sieg-Kreis sei für solch eine Aufstellung viel zu inhomogen. Der Antrag wurde von allen Fraktionen bis auf SPD und Linke abgelehnt. Landrat Sebastian Schuster hatte schon im Vorfeld in einer schriftlichen Stellungnahme auf die vor sechs Jahren in Auftrag gegebene „Regionale Wohnraumbedarfsanalyse“ hingewiesen, die genau dieses festgestellt habe.