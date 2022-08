Ausbau der S13 : DB-Projektleiter in Kritik wegen Bauverzögerung bei der S13

DB-Projektleiter in Kritik wegen Bauverzögerung bei der S13

Zur Verbreiterung der Gleisstrecke muss die Brücke an der A 59 abgerissen werden. Foto: Benjamin Westhoff

Rhein-Sieg-Kreis/Bonn Der S13-Projektleiter der Deutschen Bahn musste sich am Dienstag heftige Kritik an Planung, Baufortschritt und Finanzierung des 13 Kilometer langen Bahnabschnitts zwischen Troisdorf und Beuel anhören. Immerhin: Der Lärmschutz soll vorgezogen werden – „wo es möglich und wirtschaftlich vertretbar ist“.

Die Nachrichten, die der für die S13 zuständige technische Projektleiter bei der Bahn am Dienstag in den gemeinsamen Planungs- und Verkehrsausschuss von Bonn und Rhein-Sieg-Kreis mitbrachte, waren alles andere als gut. Und sehr viel Neues bekamen die Kommunalpolitiker aus der Region von Jens Sülwold auch nicht zu hören. Sehr wohl schien ihm nicht zu sein. Leise und schnell flog er, begleitet von unleserlichen Grafiken auf der Leinwand, verbal durch die Fakten: Der Ausbau der 13 Kilometer langen Strecke zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel wird mindestens zwei Jahre länger dauern: 2028 sollen die Schnellbahnzüge erst bis Beuel, zwei Jahre später bis Oberkassel rollen. 2016, als die Bauarbeiten begannen, wurde noch mit Baukosten in Höhe von 502 Millionen Euro gerechnet, mittlerweile ist man bei 750 Millionen Euro angekommen – Tendenz steigend.