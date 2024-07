Viele kommunale Zielsetzungen betroffen OVG-Urteil gefährdet Pläne für Windenergie in der Region

Die Pläne für Windkraftanlagen in Eitorf, Bornheim, Vinxel und auf dem Heiderhof in Bad Godesberg könnten hinfällig sein – wenn diese auf Grundlage des Landesentwicklungsplans (LEP) NRW begründet werden. Laut einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW (OVG NRW) vom 21. März 2024 (Az.: 11 D 133/20.NE) ist dieser nämlich in weiten Teilen unwirksam. Das Urteil ist rechtskräftig und damit allgemein verbindlich – und hat weitreichende Folgen für viele in den Kommunen beschlossene und noch im Verfahren befindliche Pläne. „Das hat in den Verwaltungen für eine riesige Aufregung gesorgt“, heißt es aus dem Kreishaus in Siegburg.