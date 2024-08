Weniger Bordelle in Bonn und der Region Prostitution verlagert sich immer mehr in „irregulären Bereich“

Bewegt sich die Prostitution immer weiter in illegale Bereiche? Kürzlich wurde ein 53-Jähriger in Frankfurt festgenommen, weil er unter anderem am Hochstadenring in Bonn eine Wohnung an illegale Prostituierte untervermietet haben soll. Die Zahlen der legal angemeldeten Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis deuten zumindest auf eine Tendenz.