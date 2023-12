Die Lage am Montag Unfälle, Glätte und Staus auf den Straßen in der Region

Nach Schneefall am Sonntagabend und in der Nacht zu Montag kommt es am Morgen teils zu Stau und stockendem Verkehr in Bonn und der Region. Teils besteht Glättegefahr auf den Straßen. So staute es sich am Morgen auf den Autobahnen A565, A555 und A59, wie unsere Verkehrslage zeigt.