Laster verkeilt Tausende Menschen steckten nach Lkw-Unfall auf der A3 im Stau

Was war passiert? Ein Lkw-Unfall am Freitag gegen 13 Uhr hatte zu chaotischen Staufolgen auf der A3 in Richtung Köln und an den Anschlussstellen zwischen Windhagen und dem Kreuz Bonn/Siegburg geführt. Nach Aussage der Einsatzkräfte saßen Tausende Menschen auf der A3 in Richtung Köln für mehrere Stunden fest. Der Verkehr staute sich gegen 18 Uhr auf eine Länge von fast 25 Kilometern.