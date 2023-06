Fahrer wurden leicht verletzt A3 nach Lkw-Unfall Richtung Köln komplett gesperrt

Siegburg · Auf der A3 am Kreuz Bonn/Siegburg ist es am Freitag zu einem Unfall mit zwei Lkw gekommen. Die Autobahn in Fahrtrichtung Köln ist aktuell vollgesperrt.

09.06.2023, 14:22 Uhr

Einsatzkräfte befinden sich auf der A3 am Kreuz Siegburg/Bonn im Einsatz. Foto: Alf Kaufmann





Am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr ist es der A3 kurz vor dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg zu einem Unfall zwischen zwei Lkw gekommen. Dabei haben sich beide Fahrer leicht verletzt. Nach GA-Informationen sei bei dem Unfall auch ein hoher Sachschaden entstanden. Die A3 in Fahrtrichtung Köln bleibt voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt. Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)