Sicherungsverwahrung nach zweiter Vergewaltigung Sicherungsverwahrung nach zweiter Vergewaltigung angeordnet

Nach der Entlassung aus der ersten, vollständig verbüßten Haftstrafe am 25. Oktober 2021 fand sich keine Einrichtung, die den Mann als Sexualstraftäter mit Rückfallprognose hätte aufnehmen wollen. Er wurde unter Führungsaufsicht gestellt und musste eine elektronische Fußfessel tragen. Mangels Therapieplatz landete der Entlassene erst einmal in einem Obdachlosenheim in Siegburg. Er fand sich aber dann zunächst erstaunlich gut in sein neues Leben in Freiheit hinein: Im Februar 2022 nahm er sich eine eigene Wohnung, die er mit einer jungen Frau bezog. Das Paar hatte sich kurz vor Weihnachten 2021 kennengelernt.