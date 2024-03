In Bonn erneut vor dem Richter Autodieb aus Siegburg hat auch noch Steuern hinterzogen

Wegen Steuerhinterziehung in vier Fällen hat die 11. Große Strafkammer am Bonner Landgericht einen verurteilten Autodieb nun zusätzlich verurteilt: Aus der Haftstrafe von sechs Jahren und einem Monat, die der 34-Jährige aktuell im offenen Vollzug verbüßt, musste allerdings eine Gesamtstrafe gebildet werden und so kommen für den eingetretenen Steuerschaden in Höhe von 117.000 Euro gerade einmal zwei weitere Monate Gefängnis dazu. Sechs Jahre und drei Monate lautet das neue Strafmaß.