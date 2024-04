Zoll kontrolliert Kioske Beamte finden 2300 unversteuerte E-Zigaretten

Der Zoll hat am Donnerstag in der Region Kioske, Tankstellenshops und Getränkemarkt überprüft – und wurde auch in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis fündig. In Geschäften in Beuel und Bornheim trafen die Beamten jeweils zwei Personen an, die Sozialleistungen beziehen und von den Arbeitgebern nicht angemeldet wurden, wie der Zoll mitteilt. Auf einen weiteren Fall von Leistungsmissbrauch stießen sie in Königswinter.