Starke Rauchentwicklung in Siegburg : Lagerhalle im Siegwerk brennt

Starke Rauchentwicklung in Siegburg

In Siegburg gibt es eine starke Rauchentwicklung. Foto: Nicolas Otterbach

Update Siegburg Im Bereich Siegburg kommt es derzeit zu einer starken Rauchentwicklung. Grund dafür ist eine brennende Lagerhalle im Siegwerk. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Mehrere Löscheinheiten und Rettungskräfte sind vor Ort.

Im Bereich Siegburg kommt es derzeit zu einer starken Rauchentwicklung. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bittet Anwohner Fenster und Türe zu schließen. Zuvor hatten auch die Warnsirenen in Siegburg und die NINA-Warnapp die Bevölkerung alarmiert und dazu aufgefordert Türen und Fenster zu schließen. Grund für die starke Rauchentwicklung ist ein Brand in einer Lagerhalle im Siegwerk, in der leicht brennbare Stoffe gelagert werden. Zurzeit werden rund um das Siegwerk einige Messeinheiten durchgeführt.