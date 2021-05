Entwarnung nach Feuer und starker Rauchentwicklung : Brand im Siegwerk löst Großalarm in Siegburg aus

Update Siegburg Rund 300 Feuerwehr- und Rettungskräfte mussten am Samstagvormittag zu einem Brand beim Druckfarbenhersteller Siegwerk ausrücken. Über Siegburg waren zwischenzeitlich dunkle Rauchwolken gezogen, die Warnapp NINA rief dazu auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die dunklen Rauchwolken am Himmel über Siegburg ließen am Samstagmorgen nichts Gutes erahnen. Als dann noch die Warnapp NINA Alarm schlug und die vielen Siren zu hören waren, wusste auch der letzte Siegburger, dass da wohl etwas Größeres im Gange war. Und tatsächlich: Bei einem Umfüllvorgang in einer Lagerhalle beim Druckfarbenhersteller Siegwerk war am Morgen gegen 9.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen.