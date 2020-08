Brandursache unklar : Rund 100 Quadratmeter Unterholz in Siegburg stehen in Flammen

Rund 100 Quadratmeter Unterholz in Siegburg stehen in Flammen

In Siegburg hat am Sonntag Unterholz Feuer gefangen. Foto: Thomas Heinemann

Siegburg In Siegburg haben am Sonntag Unterholz, Schlagholz und Baumstümpfe gebrannt. Der Einsatzort sei für die Feuerwehr nicht neu: Vor drei Tagen wurde dort schon einmal ein Feuer gemeldet.

Brennendes Unterholz in Siegburg hat am Sonntag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Rund 100 Quadratmeter des Unterholzes, Schlagholz und Baumstümpfe standen am Nachmittag in einem Waldstück in Flammen, wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte.