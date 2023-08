Bürgermeister im Rhein-Sieg-Kreis Warum die Kommunen finanziell vor dem Kollaps stehen

Rhein-Sieg-Kreis · In scharfer Form wenden sich die Rhein-Sieg-Kreis-Bürgermeister dagegen, dass Städten und Gemeinden immer mehr finanzielle Lasten aufgebürdet werden. Was genau sie von Bund und Land erwarten, haben sie in einem Brandbrief an NRW-Ministerin Ina Scharrenbach formuliert.

30.08.2023, 17:00 Uhr

Eine gerechtere Ausstattung in der Finanzierung der öffentlichen Hand fordern die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Rhein-Sieg-Kreis und sehen die demokratische Grundordnung in Gefahr. Foto: dpa





Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge