Großalarm im Siegwerk : Brandursache ist immer noch unklar

Rauchschwaden über Siegburg: In einer Produktionshalle des Siegwerks entzündete sich am Samstag Lösemittel. Foto: Nicolas Otterbach

Siegburg Nach dem Feuer im Siegwerk läuft die Produktion schrittweise wieder an. Die Untersuchungen laufen aber noch.

Die Produktion ist inzwischen wieder angelaufen, aber bis im Siegwerk alles wieder beim Alten ist, wird es wohl noch dauern. Am Samstag sorgte ein Brand in einer Produktionshalle für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Technischem Hilfswerk. Die Ursache des Brandes, der beim Umfüllen eines Produkts entstand, ist nach Angaben des Siegwerks nach wie vor ungeklärt. Ebenfalls ist noch nicht klar, wann im Siegwerk die Produktion wieder in normalem Rahmen laufen wird. „Wir haben schrittweise den Produktionsbetrieb wieder aufgenommen, allerdings noch mit Einschränkungen“, sagte Bettina Horenburg, Sprecherin des Siegwerks, am Dienstag.