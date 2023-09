Brückberg in Siegburg Stadtrat gibt grünes Licht für neues Spiel- und Sportgelände

Die Idee, dass zwei Eisenbahnwaggons auf dem Gelände zwischen Aggerstraße und Grünem Weg dauerhaft Station für eine offene Jugendarbeit machen, ist seit Anfang des Jahres passé. Die Neugestaltung des gesamten Spiel- und Sportgeländes ist an ihre Stelle getreten. Wie die aussehen könnte, hat Markus Fischer in den vergangenen Wochen in Sport- und Jugendhilfeausschuss gezeigt. Sein Planungsbüro hatte dabei Anregungen, Wünsche und Sorgen berücksichtigt, die verschiedene Gruppen bei Workshops in den Sommerferien vorgetragen hatten. Im Rat servierte er nun auch eine erste Schätzung der Kosten, die mit dem Konzept seines Ingenieurbüros verbunden wären.