Jugendarbeit in Siegburg : Brückberger wollen keine Eisenbahnwaggons

Jugendarbeit in Siegburg

Siegburg Zwei Eisenbahnwaggons für die offene Jugendarbeit will die Stadt Siegburg im Stadtteil Brückberg aufstellen. Das stößt bei den Brückbergern schon auf Widerstand, bevor die Stadt das Konzept vorgestellt hat.

Ein neues, offenes Angebot will die Stadt Siegburg künftig Kindern und Jugendlichen im Stadtteil Brückberg machen und dafür einen ungewöhnlichen Weg gehen: Zwei ausrangierte Eisenbahnwaggons sollen auf dem Areal hinter den beiden Brückberger Schulen aufgestellt werden und das Zentrum der Jugendarbeit bilden. 150.000 Euro stehen dafür im Haushalt bereit. Das Konzept will die Verwaltung im Jugendhilfeausschuss am Montag, 30. Mai, vorstellen. Doch schon jetzt regt sich auf dem Brückberg Widerstand gegen die Idee.