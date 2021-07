Wald in Siegburg : Bürgerinitiative will den Seidenberg retten

Siegburg Anwohner setzen sich dafür ein, dass ein Siegburger Waldstück nicht zu einem Gewerbegebiet wird. Ihre Online-Petition hat inzwischen mehr als 1300 Unterstützer. 50 Aktive wollen im Dialog mit der Stadt konstruktiv nach Lösungen suchen.

In ihrem Einsatz für den Erhalt des Waldes auf dem Siegburger Seidenberg sind die Anwohner der umliegenden Straßen einen Schritt weiter gegangen. Am Wochenende haben sie die Bürgerinitiative „Rettet den Seidenberg“ gegründet. 50 Siegburger haben sich darin zusammengetan, um im Dialog mit der Stadt Siegburg konstruktiv nach Lösungen für das Areal zu suchen.

Wie berichtet, will die Holz-Bauer GmbH ihr aktuell nördlich und südlich der Zeithstraße gelegenes Betriebsgelände auf dem Seidenberg vereinen, das Unternehmen vergrößern und so langfristig den Standort Siegburg sichern. Dazu sollen dort neben einem Bürogebäude auch Hallen und Flächen zur Lagerung von Holzprodukten entstehen. In einen Teil der Hallen soll die Fahrzeuginstandsetzung der Firma Kohr ziehen, die momentan an der Mahrstraße sitzt.