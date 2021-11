Rosemann mit Coronavirus infiziert : Bürgermeister aus Siegburg in Quarantäne

Siegburg Der Siegburger Bürgermeister Stefan Rosemann hat sich mit dem Coronavirus infiziert. In den kommenden Tagen muss der Bürgermeister daher in häuslicher Quarantäne arbeiten.

Der 50-Jährige erklärte am Samstag in einem Facebook-Post, dass seine Frau und sein Sohn, laut PCR-Test negativ sind und allesamt keine Symptome haben. Er selbst hat sich im eigenen Haushalt abgesondert. „Meine Frau und mein Sohn sind vollständig geimpft, haben sich gestern und heute testen lassen und alle Tests fielen negativ aus. Beide zeigen auch keine Symptome und müssen aus den genannten Gründen nicht in Quarantäne“, so Rosemann.