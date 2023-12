Spielbank im Gewerbegebiet Zange II BUND klagt gegen Pläne zur Sieg-Renaturierung

Kritik an der Ansiedlung der Spielbank übt auch die Kreistagsgruppe Vernunft und Gerechtigkeit, vor allem mit Blick auf die Suchtprävention. Eine Anfrage habe ergeben, dass der Rhein-Sieg-Kreis weder Genehmigungs- noch Aufsichtsfunktionen in Bezug auf die Spielbank habe und keine direkten Maßnahmen zur Spielsuchtprävention plane. „Wir sehen hier eine deutliche Verantwortungslücke. Obwohl der Kreis Millionen in Suchtberatung investiert, fehlen konkrete Präventionsmaßnahmen im Kontext des Casinos“, sagt Kreistagsmitglied Frank Kemper. Deswegen fordert die Kreistagsgruppe eine stärkere Beteiligung des Kreises an präventiven Maßnahmen und zudem, die Partnerschaften mit lokalen Gesundheitsdienstleistern und Beratungsstellen auszubauen.