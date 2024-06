Versorgung zwischen Ahrweiler, Bonn und Köln Was der Bundesklinikatlas zu Kliniken in der Region sagt

Viele kennen es aus eigener Betroffenheit oder haben es mit einem Familienangehörigen schon erlebt. Da erhält man eine Diagnose und steht vor der Überlegung, in welcher Klinik man den medizinischen Eingriff vornehmen lassen soll – wenn es nicht ein Notfall ist und man unter Umständen gar froh sein muss, dass es ein freies Bett in der Region gibt. Orientierungshilfen über Kliniken gibt es einige im Internet. Beispielsweise die sehr informative der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) unter www.deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de, den Klinikfinder der Deutschen Angestellten-Krankenkasse dak-klinikfinder.de und etliche private und kommerzielle Register mehr. Seit Mai gibt es nun den von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach initiierten Bundesklinikatlas (https://bundes-klinik-atlas.de). Dieser soll „mehr Informationen zur Qualität von Kliniken für alle Patientinnen und Patienten“ bringen – was Ziel des Krankenhaustransparenz-Gesetzes ist. Dieses digitale Tool gilt als zentrales Instrument für mehr Transparenz.