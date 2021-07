Bundestagswahl 2021 : Das sind die Direktkandidaten aus dem Rhein-Sieg-Kreis

Am 26. September ist Bundestagswahl. (Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Rhein-Sieg-Kreis Am 26. September ist Bundestagswahl. Der Rhein-Sieg-Kreis gliedert sich dabei in die zwei Wahlkreise 97 und 98 auf. Wir haben die Direktkandidaten aus beiden Wahlkreisen gefragt, wofür sie bei der Wahl stehen.

Der Rhein-Sieg-Kreis teilt sich bei der Bundestagswahl im September auf die Wahlkreise 97 (Rhein-Sieg I) und 98 (Rhein-Sieg II) auf. Zum Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis I zählen die Kommunen Eitorf, Hennef, Lohmar, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Niederkassel, Ruppichteroth, Siegburg, Troisdorf und Windeck. Zum Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II zählen Alfter, Bad Honnef, Bornheim, Königswinter, Meckenheim, Rheinbach, Sankt Augustin, Swisttal und Wachtberg. Wir haben die Direktkandidaten der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien gefragt, wofür sie bei der Wahl stehen.

Das sind die Kandidaten aus dem Wahlkreis Rhein-Sieg I:

CDU: Elisabeth Winkelmeier-Becker

„Die Bürger und Bürgerinnen meines Wahlkreises sind meine „Auftraggeber“, die ich seit 16 Jahren in Berlin vertreten darf. Dort waren Familien-, Rechts- und nun Wirtschaftspolitik meine Schwerpunkte, bei denen ich auf meine Erfahrungen als Richterin und als Familienmensch zurückgreifen kann.“

SPD: Sebastian Hartmann

„Der Rhein-Sieg-Kreis soll Heimat für alle bleiben. Deshalb setze ich mich für bezahlbares Wohnen, klimaneutrale Mobilität, schuldenfreie Kommunen und bessere Chancen für Kinder und Jugendliche ein. Der Wandel unserer Region soll mehr und sichere Arbeitsplätze schaffen. Diese Zukunftsinvestitionen will ich voranbringen.“

FDP: Ralph Lorenz

Die Linke: Alexander S. Neu

„Im Mittelpunkt meiner politischen Arbeit steht der Dreiklang aus Frieden, Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit. Die drei Themen bedingen sich gegenseitig. Ich kämpfe daher für konsequente Abrüstung und nachhaltige Umweltpolitik, denn nur so lässt sich soziale Gerechtigkeit herstellen.“

Die Grünen: Lisa Anschütz

AfD: Roger Beckamp

„Ehrlichkeit in der Migrations- und Asylpolitik: Wieviel Zuwanderung verträgt Heimat, ohne Schaden zu nehmen? Meinungsfreiheit und Pluralismus: Die Menschen müssen sich bei allen Themen wieder offen ihre Meinung sagen trauen. Anstand, Bürgerlichkeit, freiheitliches Denken.“

Das sind die Kandidaten aus dem Wahlkreis Rhein-Sieg II

CDU: Norbert Röttgen

„Für ein starkes Europa, für Klimaschutz als Teil innovativer Wirtschaftspolitik und für einen Digitalisierungsschub. Und: Die Menschen im Wahlkreis können sich darauf verlassen, dass ich unsere Interessen in Berlin weiter mit Hartnäckigkeit, Engagement und Leidenschaft vertrete.“

SPD: Katja Stoppenbrink

Beruf / politische Funktion: Professur für Philosophie an der Universität Münster; sachkundige Bürgerin der SPD-Fraktionen im Rat der Stadt Königswinter und im Rhein-Sieg-Kreis

FDP: Nicole Westig

Die Linke: Andreas Danne

Die Grünen: Richard Ralfs

„Zukunft braucht Veränderung: Ich will bei den angehäuften Schulden in der Wirklichkeit und liegengelassenen Modernisierungsaufgaben (Klimaschutz, Energiewende, Digitalisierung, EU-Reform) vom Wollen ins Machen kommen, um Wohlstand und Werte zu bewahren. Was wir heute liegen lassen, wird morgen umso schwerer und teurer.“