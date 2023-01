Bus fährt sich unter Dach fest : Sechs Bonner Schüler bei Busunfall in Siegburg verletzt

Sechs Bonner Schüler bei Busunfall in Siegburg verletzt

Siegburg Bei einem Unfall in Siegburg ist ein mit 50 Schülern besetzter Bus schwer beschädigt worden. Sechs der Insassen wurden verletzt, der Fahrer stand nach dem Unglück unter Schock.

Ein weißer Doppelstock-Bus ist am Mittwoch gegen 9.45 Uhr am Busbahnhof Siegburg verunglückt. Die Dachfront des mit 50 Schülern besetzten Busses kollidierte mit der Deckenkonstruktion. Sechs Schüler im Alter von 16 bis 18 Jahren wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dies teilte Elisabeth Uhlmann von der Polizei Siegburg mit. Der 60-jährige Fahrer stand nach dem Unfall unter Schock. Die begleitenden Lehrerinnen blieben ersten Angaben zufolge unverletzt.