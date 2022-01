Sportplatz Waldstraße in Siegburg : CDU setzt sich für weniger Wohnungen und mehr Grün ein

Der Plan der CDU sieht mehr Grünflächen für die Waldstraße vor. Foto: Klopietz Art Design

Siegburg Ein Planungsbüro hat verschiedene Varianten entworfen, wie der frühere Sportplatz des Siegburger SV04 bebaut werden könnte. Die haben die Bürger bewertet. Daraus zieht die CDU andere Schlüsse als die Mehrheitskoalition.

Eigentlich stand die Diskussion um die Gestaltung des seit Jahren ungenutzten Sportplatzes an der Waldstraße schon im November auf der Tagesordnung des Siegburger Planungsausschusses. Die Mehrheitskoalition aus SPD, Grünen und FDP hatte sich schon klar positioniert und wollte ihre Idee von einer „nachhaltigen, energieneutralen und zeitgemäßen Wohnanlage“ in einem autofreien Viertel auf den Weg bringen. Das kritisierten die Christdemokraten und kündigten an, eigene, konkrete Pläne vorzulegen. Die Sitzung musste letztlich coronabedingt verschoben werden. Im Vorfeld des neuen Termins am Montag, 14. Februar, präsentiert die CDU nun ihren Vorschlag für den Sportplatz – mit deutlich weniger Wohnungen und mehr Grünflächen.

Damit trage man dem Wunsch der Bürger nach mehr öffentlichen Grünflächen Rechnung, erklärt CDU-Fraktionschef Jürgen Becker mit Blick auf die vorangegangene Bürgerbeteiligung in Workshops. Zudem erhalte man parallel zum städtischen Grünen Saum eine „Durchlüftungsschneise“. Statt sechs Gebäuden mit insgesamt 70 bis 80 Wohnungen, wie sie die Mehrheitskoalition favorisiert, sollen daher nur drei dreigeschossige Häuser mit maximal 27 Wohnungen auf dem 1,5 Hektar großen Areal entstehen. „Mit einer Tiefgarage mit ausreichend Parkplätzen“, so Becker. Einen entsprechenden Plan hat Dieter Haas, Architekt und sachkundiger Bürger der CDU, entworfen.

Neubau für die Kita

Diesen Plan nimmt auch die benachbarte Nordschule sowie die städtische Kindertagesstätte Sankt Anno in den Blick. So sollen die neue Turnhalle der Schule sowie ein Spielpark auf dem ehemaligen Sportplatz des Siegburger SV 04 entstehen. Den zusätzlichen Raumbedarf der Schule möchte die CDU über einen Neubau anstelle des derzeitigen Anbaus decken. So soll auch Platz für die OGS geschaffen werden, die aktuell noch in der früheren Humperdinckschule untergebracht ist.