Neubauprojekt im Haufeld Siegburger Cheerleader suchen neue Trainingsstätte

„Wir suchen eine neue Trainingsstätte“, heißt es in dem Aufruf. Die Halle am Haufeld sei so etwas wie ein zweites Zuhause für die mehr als 230 Sportlerinnen und Sportler. „Sie alle trainieren mehrmals die Woche für nationale und internationale Meisterschaften“, teilen die Saints mit. Als Beleg für die Erfolge ihrer Teams führen sie die aktuelle USA-Reise an. Der bevorstehende Abriss stellt sie vor ein Problem: „Wenn wir nicht rechtzeitig eine passende und vor allem finanzierbare Trainingsstätte finden, wissen wir nicht, ob wir in den nächsten Saisons weiterhin an Wettkämpfen teilnehmen können“, so die Cheerleader.