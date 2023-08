Verkehr im Rhein-Sieg-Kreis Das Straßenverkehrsamt hat einen neuen Leiter

So werde es im Team auch gelingen, Schwerpunkt-Themen des Straßenverkehrsamtes bestmöglich in die Zukunft zu führen, kündigte Paßgang an. Er will die Verkehrssicherheitsarbeit im Kreis zielgerichtet fortsetzen. Gerade die publikumsintensiven Dienstleistungen, wie Pkw-Zulassungen und Führerscheinangelegenheiten, so der Amtsleiter, sollen weiter am Bedarf der Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet und weiterentwickelt werden. „Neben dem fortwährenden Ausbau der Möglichkeiten, Anliegen digital zu erledigen, gilt es daher auch, Kundinnen und Kunden, die einen persönlichen Termin bevorzugen, an den Standorten Siegburg und Meckenheim auch in Zukunft ein dienstleistungsorientierter Partner für ihr Anliegen zu sein“, sagt er.