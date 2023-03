Premiere im Rhein-Sieg-Forum Comedian René Kaspar kehrt mit eigener Show zurück nach Siegburg

Bei der Premiere im Rhein-Sieg-Forum werden sie vier Newcomer Stand-up Comediennes und Comedians vorstellen, die alle auf dem besten Weg sind, die Karriereleiter weiter zu erklimmen und die auch schon überregional bekannt sind. So etwa Sebo Sam, über den es heißt: „Er steckt das Tonkabel in seine Gitarre. Was folgt, ist musikgewordene Anarchie.“ Zu sehen ist außerdem Nadine Söhnert, der man „Leidenschaft für trockenen und zielsicheren Humor“ bescheinigt. Laura Brümmer ist ausgebildete Musicaldarstellerin, die mit Geschichten aus dem Alltag, kleinen Gesangsdarbietungen, Schauspiel und einer großen Portion Selbstironie das Publikum begeistern will.