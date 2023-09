Rhein Sieg Forum in Siegburg Comedy-Show von brüllend komisch bis nachdenklich

Bei Hanna Eschenhagen, dritte Akteurin des Abends, die aus ihrem Debütroman „Genital Traffic“ lesen wird, warnt Kaspar: „Wer dabei an Erotik denkt, liegt leider falsch.“ Das Paar in Hanna Eschenhagens Buch verkörpere die Definition von „cringe“. Wer es mag, sich unwohl zu fühlen, wird Genital Traffic lieben, so Kaspar. Der vierte Gast auf der Bühne wird Sertaç Mutlu sein. Das Markenzeichen des sympathischen Kölner Comedians ist laut Vicky Blau seine wandelbare Stimme, mit der er gekonnt in verschiedene Rollen schlüpft und so seinen Geschichten Leben einhaucht. Seine charmante Ratlosigkeit angesichts der Merkwürdigkeiten des Alltags und sein besonderer Blickwinkel auf die Welt träfen den Nerv des Publikums. Was das Paar Kaspar und Blau thematisieren wird, „ist noch in Arbeit“. Sicher wird es auch um ihren „Vollzeitjob“ als Eltern gehen, denn vor acht Wochen haben sie ihr zweites Kind bekommen.