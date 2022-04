BWI-Geschäftsführer zu Gast bei Schülerinnen und Schülern : „Cooler Chef“ besucht Zwölftklässler des Siegburger Berufskollegs

Schullandschaft in Sankt Augustin : Mehr Platz fürs Mittagessen in den Grundschulen Gleich zwei Grundschulen in Sankt Augustin sollen bald mehr Platz fürs Mittagessen haben. Die Mensen werden an der Mendener Max-und-Moritz-Schule und der Schule Am Pleiser Wald erweitert. Allerdings ist die Freude darüber nicht ungetrübt.