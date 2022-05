Umgang mit Corona an Schulen : Siegburger Gymnasien wollen aktuell keine Raumluftanlagen

Siegburg Die Politik war sich bei ihrer Entscheidung, alle Siegburger Grundschulen sowie die beiden Gymnasien mit Raumluftanlagen auszustatten, einig. Anno-Gymnasium und Gymnasium Alleestraße haben sich nun aber gegen die umfangreichen Baumaßnahmen ausgesprochen.

Siegburger Schüler sollen vor Viren geschützt werden. Deswegen will die Mehrheitskoalition aus SPD, Grünen und FDP beschließen, alle Grundschulen mit stationären Lüftungsanlagen auszustatten. Die Stadt rechnet mit Bundesfördermitteln in Höhe von 3,2 Millionen Euro.

Das Anno-Gymnasium verweist auf die ohnehin in naher Zukunft anstehende energetische Sanierung seines Alttrakts und einen größeren Raumbedarf in Folge des Wechsels von G8 zu G9. Es plädiert daher für eine ganzheitliche und langfristige Planung. Die fordert auch das Gymnasium Alleestraße, das befürchtet, dass die aktuell geplante Anlage „das Gesicht unseres denkmalgeschützten Schulgebäudes nachhaltig verändern“ würde. Langfristig sind indes beide Schulen an einer nachhaltigen Lösung interessiert, die auch neuesten energetischen Vorgaben und Erkenntnissen genügt.

Die Stadt hatte bereits eine Förderzusage für beide Anlagen erhalten, allerdings geknüpft an die Bedingung, dass diese binnen eines Jahres eingebaut werden müssen. Eine Frist, die Schuldezernent und Kämmerer Andreas Mast nicht zu erfüllen sieht, wie er in der Ausschusssitzung noch einmal hervorhob. Bei den Grundschulen ist die Verwaltung schon einen Schritt weiter, und setzt die Planung je nach Schule unterschiedlicher Anlagen nun nach einstimmigen politischen Beschluss fort. Allerdings sucht die Stadt nun noch einmal das Gespräch mit den Schulleitungen – um ihnen zu erläutern, was mit den Arbeiten auf sie zukomme, wie Mast vorschlug. „Sinnvoll“ nannte Michael Keller (SPD) die Idee. Schließlich könne man nicht am Willen von Schülern, Lehrern und Eltern vorbeiplanen. Entsetzt zeigte sich hingegen Raymund Schoen (Linke): „Wir können doch nicht so tun, als wäre die Corona-Pandemie vorbei.“