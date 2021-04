Pandemie im Rhein-Sieg-Kreis : Corona-Ausbruch im Eitorfer Rathaus

Eitorf Für die Lehrer im Rhein-Sieg-Kreis bleiben nicht genügend Impfdosen übrig. Landrat Schuster fordert eine Perspektive.

Das Bürgeramt und das Standesamt in Eitorf sind geschlossen, vorerst bis zum nächsten Montag, wie Pressesprecherin Oona Grünebaum sagt. Der Grund dafür ist ein Corona-Ausbruch in der Gemeindeverwaltung selbst.

Bei drei Verwaltungsangestellten wurde eine Corona-Infektion mit einem PCR-Test nachgewiesen, bei sieben weiteren zeigten Schnelltests positive Ergebnisse. Derzeit werde jeden Tag bei allen Mitarbeitern ein Schnelltest durchgeführt, so Grünebaum. Am Freitag wird außerdem das Kreisgesundheitsamt bei allen Mitarbeitern PCR-Tests durchführen, eine Woche später werden die Tests wiederholt.

Der Rhein-Sieg-Kreis zählte am Dienstag 1602 aktuelle Corona-Fälle, 3654 Personen sind zurzeit in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie gibt es kreisweit 20 791 laborbestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2, 18 719 Personen gelten als genesen. Die Zahl der Verstorbenen steigt auf 470 . Das Land NRW gibt als Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis 140,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an.

„Alle, die zu Hause arbeiten können, sind im Homeoffice“, betonte die Sprecherin. Dennoch gebe es auch Büros, in denen zwei Mitarbeiter gemeinsam arbeiten würden, räumte sie ein. Außerdem seien alle, bei denen das möglich ist, im Homeoffice. „Wir gehen davon aus, dass sich die betroffenen Mitarbeiter in ihrem privaten Umfeld angesteckt haben“, ist sie dennoch überzeugt. Bis auf die beiden geschlossenen Ämter soll der Betrieb im Rathaus aufrecht erhalten bleiben.

Schuster fordert ausreichend Impfdosen für Lehrer

Landrat Sebastian Schuster hat beim Land eine Perspektive für die Impfungen von Lehrern gefordert. Die Möglichkeiten, die der 17. Impferlass des Landes biete, übrig gebliebene Impfdosen an Lehrer zu verimpfen, sei für den Rhein-Sieg-Kreis keine Option, da die Restmengen nicht ausreichend seien, so Schuster. „In unserem Impfzentrum bleiben am Ende eines Tages nur eine Handvoll Impfdosen übrig. Die helfen uns nicht dabei, den mehreren Tausend Lehrkräften hier in der Region ein realistisches Angebot zu machen“, sagt er. Schuster verweist auch auf die Nachbarstädte Bonn und Köln. Dort sei die Situation ganz anders.