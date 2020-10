Über 1000 Infizierte : Rhein-Sieg-Kreis verzeichnet Höchststand aktueller Coronafälle

Das Wohnstift Beethoven in Bornheim verzeichnet zurzeit die meisten Infektionsausbrüche in der Region. Foto: Axel Vogel

Rhein-Sieg-Kreis Landrat Sebastian Schuster steht hinter den neuen, strengeren Corona-Maßnahmen, wünscht sich aber auch eine langfristige Strategie. Den größten Ausbruch in einer Einrichtung im Kreis gibt es derzeit in einem Bornheimer Wohnstift.

Das Coronavirus verbreitet sich rasend schnell. 1002 Menschen gelten im Rhein-Sieg-Kreis zurzeit als Corona-positiv, 3261 befinden sich in häuslicher Absonderung. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 116,5 (Stand Freitag 13.30 Uhr). Das ist allerdings der Wert, der offiziell vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übermittelt wird, um eine einheitliche Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten, die letztlich für die Corona-Maßnahmen verbindlich ist. Nach internen Berechnungen des Kreisgesundheitsamts liegt der Inzidenzwert aber sogar schon bei 136. Der Wert war am Freitagmorgen zunächst versehentlich veröffentlicht worden, wird nach einem Papier, das an die Bürgermeister und Krisenstäbe im Kreis geht, indes bestätigt.

300 Menschen in Quarantäne : Corona-Ausbruch in Bornheimer Seniorenheim

Das sollen jetzt nicht nur die Infizierten selbst übernehmen. Sofern diese telefonisch nicht erreichbar sind, werden ihre Daten über das Erfassungstool des Kreisgesundheitsamts direkt an die örtlichen Ordnungsämter weitergeleitet. In der Ordnungsverfügung steht nun nicht mehr nur ein Appell an die Betroffenen, sondern sie stehen ausdrücklich in der Verantwortung, selbst tätig zu werden, um ein weiteres Ausbreiten des Virus effektiv und schnell einzudämmen. Sozialdezernent Dieter Schmitz spricht von einer Automatisierung in den Abläufen, die nötig sei, um in dieser Phase der Pandemie effektiv und arbeitsfähig zu bleiben.