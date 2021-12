Corona-Lage im Rhein-Sieg-Kreis : Landrat empört über Impfstoff-Knappheit bei Kindern

Rhein-Sieg-Kreis Die Kinderimpfungen im Rhein-Sieg-Kreis sind noch nicht gestartet, schon werden die ersten Meldungen laut, dass der Impfstoff knapp wird. Landrat Sebastian Schuster zeigt sich empört.

Die Impfstelle für fünf- bis elfjährige Kinder geht am 17. Dezember in der Asklepios Kinderklinik in Sankt Augustin in Betrieb. Ab Freitag, 10. Dezember, steht laut Kreis das Buchungsportal auch für Termine für diese Altersgruppe bereit. Wie wichtig es ist, Kinder zu impfen, machte Schuster auch an den unterschiedlichen Inzidenzen in den verschiedenen Altersgruppen fest: So liegt laut Landeszentrale für Gesundheit die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Zehn- bis 19-Jährigen derzeit bei 517,8, während sie bei den Über-60-Jährigen unter 100 liegt.