Corona-Situation im Rhein-Sieg-Kreis : Priorisierung von Novavax-Impfstoff ist aufgehoben

Rhein-Sieg-Kreis Der neue Totimpfstoff Nuvaxovid von Novavax darf dem Land NRW zufolge nun an alle Personengruppen verimpft werden. Der Rhein-Sieg-Kreis hat das schon in die Wege geleitet. Die Inzidenz im Kreis geht weiter leicht zurück.

Der große Ansturm auf den neuen Covid-Impfstoff bleibt im Rhein-Sieg-Kreis aus. Von rund 5200 Impfdosen sind in den vergangenen zwei Tagen knapp über hundert Spritzen verimpft worden, sagte Ingo Freier, Leiter des Amts für Bevölkerungsschutz: 88 Im Impfzentrum Sankt Augustin, 15 in Meckenheim. Insgesamt gebe es gerademal rund 200 Nachfragen. Der Kreis sei zurzeit im Austausch mit der Kassenärztlichen Vereinigung, um den Impfstoff jetzt auch breiter als ursprünglich vorgesehen freizugeben. Mit dem 22. Impferlass hat das Land NRW am Dienstag die priorisierte Vergabe von Nuvaxovid des Herstellers Novavax an Mitarbeitende, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, oder Menschen mit mRNA-Unverträglichkeit aufgehoben, so Freier am Donnerstag bei der wöchentlichen Videokonferenz des Kreises zur Corona-Lage in der Region.