15. April 2020: In der städtischen Flüchtlingsunterkunft Haus Katharina in der Königswinterer Altstadt werden zwei Bewohner positiv auf das Virus getestet. In Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt stellt die Stadt das Haus mit 123 Bewohnern unter Quarantäne. Insgesamt 42 Bewohner werden positiv getestet. Ein Beispiel für mehrere Ausbrüche in Sammelunterkünften.