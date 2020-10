Inzidenzwert von 59,1 : Verstärkte Tests in Altenheimen im Rhein-Sieg-Kreis zeigen Erfolg

Rhein-Sieg-Kreis Im Rhein-Sieg-Kreis sind aktuell wieder 19 Pflegeeinrichtungen und Kliniken betroffen. Es bleibt aber meistens bei einzelnen Corona-Infektionen. Das Kreisgesundheitsamt kann, unterstützt von 120 Verwaltungsmitarbeitern, die Infektionsketten durchbrechen.

7000 Tests alleine im Oktober

Weiterhin auch Kitas und Schulen betroffen

Coronafälle gibt es außerdem in sechs Kitas in Alfter, Hennef, Niederkassel (3) und Troisdorf. Auch in sieben Schulen gibt es noch aktuelle Fälle, die aus der Zeit vor den Herbstferien stammen, und zwar in Bornheim, Niederkassel, Sankt Augustin, Siegburg und Troisdorf. In der Rubrik Gewerbe verzeichnet der Kreis jeweils einen Ausbruch in Hennef und Niederkassel. Es gibt außerdem noch sechs betroffene Einrichtungen aus der Rubrik Sport, Freizeit und Religion in Bornheim, Rheinbach, Sankt Augustin, Siegburg und Troisdorf (2).