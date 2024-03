Corona in der Region Siegburger erinnern sich an den Beginn der Pandemie

Rhein-Sieg-Kreis · Vier Jahre ist es her, dass auch in der Region der Ernstfall eintrat. Bald hatte die Corona-Pandemie den Alltag der Menschen fest im Griff. So unterschiedlich erinnern sich Menschen aus Siegburg, Sankt Augustin und Hennef an die ersten Tage und Wochen.

13.03.2024 , 05:00 Uhr

Im März 2020 durften die Menschen nur noch mit Maske in die Siegburger Innenstadt. Vier Jahre später ist die Pandemie vorbei. Foto: Fabian Schäfer/Rosanna Großmann

Von Rosanna Großmann Redakteurin Siegburg