Notbremse-Maßnahmen aufgehoben : Was jetzt im Rhein-Sieg-Kreis erlaubt ist und was nicht

Fußgängerzone in Siegburg: Die Ausgangssperre wird ab diesem Donnerstag aufgehoben. Foto: Alf Kaufmann

Rhein-Sieg-Kreis Die Ausgangssperre ist im Rhein-Sieg-Kreis ab Donnerstag aufgehoben. Die Kreisdirektorin mahnt, sich an die Coronaschutzbestimmungen zu halten. Was es alles an Lockerungen und Beschränkungen gibt.

Jetzt ist es amtlich: Ab diesen Donnerstag wird die Corona-Bundesnotbremse außer Kraft gesetzt. Das bedeutet vor allem, dass die Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr aufgehoben ist. Das Gesundheitsministerium des Landes NRW (MAGS) hat hierzu eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Kreisdirektorin Svenja Udelhoven appelliert aber an die Bevölkerung, jetzt nicht übermütig zu werden – zumal nach wie vor die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung gültig sind.

Private Treffen

Private Treffen sind also nur zulässig mit höchstens einer haushaltsfremden Person und das mit maximal fünf Personen, wobei dabei Kinder bis 14. Jahren nicht mitgezählt werden. Eine Ausnahme gibt es lediglich für Treffen von ausschließlich geimpften oder genesenen Personen. Da gibt es keine Personenbeschränkung. Bei Treffen von Geimpften und Nichtgeimpften gilt die Zwei-Haushalts-Regel.

Gastronomie, Hotels und Einzelhandel

Gastronomie und Hotels: Weiterhin geschlossen bleibt die nächsten Tage die Außengastronomie. Lokale dürfen nur Getränke und Essen zum Mitnehmen verkaufen. Touristische Übernachtungsangebote sind noch untersagt. Die von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart angekündigten Lockerungen für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete sind ab 15. Mai geplant: Dann kündigten die Minister bei einer Inzidenz zwischen 100 und 50 die Öffnung der Außengastronomie sowie von Hotels und Campingplätzen an, die aber nur 60 Prozent der Gesamtkapazität belegen dürfen. Kreissprecherin Rita Lorenz sagte, man warte da noch auf die schriftliche Verfügung durch das Land. Ähnliches erwartet man für Freiluftveranstaltungen mit bis zu 500 Gästen. Das gilt auch für Sportveranstaltungen – vorausgesetzt wird jeweils ein negativer Coronatest.

Veränderungen beim Einzelhandel des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelhandel, Reformhäuser, Apotheken, Drogerien, Optiker, Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte und ähnliches – dort wird lediglich die Begrenzung der zulässigen Anzahl von Kundinnen und Kunden hochgesetzt. Es besteht weiter Maskenpflicht. Im übrigen Einzelhandel ist ein Einkauf nur nach vorheriger Terminbuchung („click and meet“) möglich – aber die Vorlage eines negativen Testergebnisses entfällt.

Friseure, Dienstleistungen und Sport

Friseure und andere Dienstleistungen: Keine Nachweise erforderlich sind auch für medizinisch notwendige Leistungen bei Physio- und Ergotherapeuten, Podologen, Optikern und ähnliches. Das gilt auch für sonstige „Körpernahe Dienst- und Handwerksleistungen“, also den Besuch von Friseuren, in Kosmetikstudios, bei der Fußpflege und in Nagelstudios.

Sport ist nur unter freiem Himmel auf öffentlichen und privaten Sportanlagen mit Haushalts-Angehörigen, als Ausbildung im Einzelunterricht oder in Gruppen von höchstens 20 Kindern bis zum Alter von einschließlich 14 Jahren zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen zulässig.

Corona-Zahlen im Rhein-Sieg-Kreis Inzidenzwert liegt kreisweit bei 89,9 Der Rhein-Sieg-Kreis zählte am Mittwoch 1090 aktuelle Corona-Fälle, 2897 Personen sind in häuslicher Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie gibt es kreisweit 22.218 laborbestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2, 20.632 Personen gelten als genesen. Die Zahl der Verstorbenen steigt um zwei auf 496. Das Land gibt als Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis 89,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an. Die Zahlen aus den Kommunen: Alfter (bestätigte Corona-Fälle insgesamt 852/aktuelle Fälle 31), Bad Honnef (778/32), Bornheim (1984/101), Eitorf (877/78), Hennef (1746/88), Königswinter (1217/57), Lohmar (1042/61), Meckenheim (876/55), Much (397/16), Neunkirchen-Seelscheid (625/19), Niederkassel (1488/63), Rheinbach (776/35), Ruppichteroth (406/24), Sankt Augustin (2053/98), Siegburg (1797/93), Swisttal (690/22), Troisdorf (3258/165), Wachtberg (634/19) und Windeck (589/53). Das Bürgertelefon des Rhein-Sieg- Kreises ist von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr besetzt: ☏ 02241/13 33 33. Umfangreiche Informationen rund um das Coronavirus gibt es auch auf der Internetseite unter www.rhein-sieg-kreis.de/corona.

Daten und Fakten

Stand der Impfungen und Ausblick: Mit Stand Mittwoch beträgt die Gesamtsumme der Impfungen im Rhein-Sieg-Kreis 250.128. Der Anteil der Erstimpfungen beträgt 201.072 (Impfquote: 33,5 Prozent). Den kompletten Impfschutz auch mit der Folgeimpfung haben 49.056 Personen (Impfquote: 8,2 Prozent). Termine im Impfzentrum für Mai sind komplett ausgebucht. Wieviele Termine beziehungsweise wieviel Impfstoff im Juni bereitgestellt wird, ist dem Leiter der Covid-Fachgruppe, Ralf Thomas, zufolge noch nicht klar. Freigegeben ist aber seit etwa einer Woche, dass man nicht mehr an das Impfzentrum bei seinem Wohnort gebunden ist. Wieviele Menschen aus dem Kreis bereits Impfangebote in Bonn, Köln und anderen Impfzentren in Anspruch genommen haben, werde noch nicht erfasst, hieß es.

Tests: Im Kreisgebiet gibt es mittlerweile 287 Bürgertestzentren. In der vergangenen Woche erfolgten rund 119.000 Tests, von denen 222 positiv waren (Anteil von 0,19 Prozent).

Bei den sogenannten Lolli-Tests an den Schulen, die es seit Montag gibt, wurde ein positiver Fall identifiziert. Da es sich um Pool-Testungen handelt, war nur klar, welche Schulklasse betroffen war. Die Kinder mussten einen erneuten Test durchführen, die Klasse wurde komplett in Quarantäne geschickt.

Schulen

Schulen und Musikschulen: Wie berichtet, bleiben die Schulen weiterhin beim Wechselunterricht. Neu ist ab Montag, dass die Musikschulen ihre Arbeit wieder aufnehmen, so Thomas. Gruppenunterricht von bis zu fünf Kindern und Einzelunterricht sind also wieder erlaubt.