Corona-Regeln im Rhein-Sieg-Kreis : Das gilt über Fronleichnam

Rhein-Sieg-Kreis Es herrscht Regel-Chaos bei den Bürgern. Was ist wie und wo erlaubt? Viele sind mit der Verordnung überfordert. Wir haben die wichtigsten Regeln und was eventuell ab Freitag gelten kann einmal zusammengefasst.

Werden gemeinsame Radtouren mit mehreren Freunden oder Grillabende mit der Clique an Fronleichnam möglich sein? Die Antwortet lautet: ja. Die Inzidenz im Rhein-Sieg-Kreis sinkt weiter, und dadurch werden immer mehr Lockerungen möglich. Wie der Kreis mitteilte, wurde am Montag die Inzidenzstufe zwei der neuen Corona-Schutzverordnung (stabil unter 50 bis 35,1), erreicht. Dies hat das Land NRW am Montag in der offiziellen Übersicht der Inzidenzstufen festgestellt. Damit greifen ab Mittwoch weitere Öffnungsschritte.