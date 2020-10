Zeitverzug bei den Corona-Meldungen : Rein rechnerisch ist der Rhein-Sieg-Kreis schon Risikogebiet

Das Kreishaus in Siegburg: Hier arbeiten Gesundheitsamt und Krisenstab.(Symbolfoto) Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

Rhein-Sieg-Kreis Nach dem Wochenende sind Meldungen über neue Corona-Infektionen mit Zeitverzug an das Landeszentrum Gesundheit gegangen. Wenn in der Nacht zu Dienstag die Meldedaten für den Rhein-Sieg-Kreis aktualisiert werden, ist ein Anstieg der Inzidenz auf über 50 zu erwarten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis ist laut der amtlichen Zahl des Landeszentrums Gesundheit (LZG) NRW am Montag sogar auf 30,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gesunken. Dabei müsste der Kreis eigentlich schon als Corona-Risikogebiet mit einer Inzidenz über 50 gelten. Grund ist offenbar, dass die bestätigten Fälle vom Wochenende am Montag noch nicht in die maßgebliche Zahl des Landes eingeflossen waren.

In der Nacht zu Dienstag dürfte sich das ändern: Jeweils um 0 Uhr wird die Corona-Meldelage des LZG aktualisiert. Laut Rhein-Sieg-Kreis gab es bis Montag, 16 Uhr, 2837 bestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2, bis Montag, 12. Oktober, waren es 2493. Das macht eine Differenz von 344 Neuinfektionen in einer Woche bei rund 600.000 Einwohnern. Pro 100.000 Einwohner ergab sich am Montag also rein rechnerisch eine Inzidenz von 57,3.

Wie Katja Eschmann aus der Pressestelle des Kreises auf Anfrage mitteilte, gibt es zu Beginn der Woche einen Zeitverzug bei den Meldungen an das LZG. „Am Wochenende liegt die Priorität des Kreisgesundheitsamtes auf der Unterbrechung von Infektionsketten“, erklärte Eschmann. Neuinfektionen würden in ein System eingepflegt, aus dem der Kreis die meisten Angaben seine Statistik zieht. Anders als die Stadt Bonn, die ihren aktuellen Inzidenzwert selbst ausrechnet, übernimmt der Kreis hier aber die amtlichen Angaben des Landes, auch wenn diese Zeitverzug haben.

Zum Teil hohe Zahlen in den Kommunen