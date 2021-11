Corona-Lage : Rhein-Sieg-Kreis will Zahl der Impfungen weiter erhöhen

Rhein-Sieg-Kreis Der Rhein-Sieg-Kreis weitet das Impfangebot wieder aus. Es gibt auch Vorschläge dazu, die Zahl der täglichen Impfungen noch weiter zu erhöhen. Probleme gibt es bei der Kontaktnachverfolgung.

„Das wird nicht ausreichen“, fasste Landrat Sebastian Schuster die anstehenden Impfangebote zu Beginn der ersten Pressekonferenz zur Corona-Situation nach einer längeren Pause zusammen. Rund 1500 Impfungen könnten mit der Installierung der beiden Impfstellen in Sankt Augustin und Meckenheim pro Tag erreicht werden. Damit, so rechnet Schuster vor, dauere es etwa bis März oder April, die nötige Impfquote zu erreichen. Die Landesvorgabe liegt laut Schuster nur bei 1200 Impfungen pro Tag. Nun gelte es jedoch, eine fünfte Pandemie-Welle im kommenden Frühjahr zu verhindern.

Auch im Rhein-Sieg-Kreis ist die Impfbereitschaft in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen. Das wird unter anderem deutlich an den Zahlen der Impfungen, die das mobile Team jeden Tag vornimmt. Mehr als 500 Impfungen würden dort inzwischen täglich durchgeführt, berichtet Gesundheitsamtsleiterin Kirsten Hasper. Das sind nach ihrer Auskunft etwa doppelt so viele wie noch vor einigen Wochen.

Impftermine können gebucht werden

Am Dienstag ist das Buchungssystem für die Termine in den neuen Impfstellen in Sankt Augustin und Meckenheim an den Start gegangen. Dort lassen sich Impftermine für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen jeweils maximal fünf Wochen im Voraus buchen. Schuster macht darauf aufmerksam, dass die Booster-Impfung erst sechs Monate nach der Zweitimpfung möglich ist. Der Kreis würde das Impfangebot gern noch deutlich ausweiten. Zahnärzte, Apotheker und sogar Tierärzte stünden in den Startlöchern, so Hasper, seien bislang aber nicht zum Impfen zugelassen. Auch der Landrat hofft auf weitere Unterstützung beim Impfen, er schlug als Beispiel Ärzte vor, die im Ruhestand sind.