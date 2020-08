Corona in der Region : Mehr Schulbusse für den Rhein-Sieg-Kreis sind kaum zu bekommen

Rhein-Sieg-Kreis Der Vorschlag des Landesverkehrsministers, 1000 zusätzliche Busse bis zu den Herbstferien zu finanzieren, ist laut Fachbereichsleiter des Rhein-Sieg-Kreises schwer umzusetzen. Bei der Pressekonferenz wurde auch über die Auslastung des Kreisgesundheitsamts gesprochen.

Dabei liefen auch jede Menge Anfragen im Schulamt auf, weil die Schulen und Kindertageseinrichtungen offenbar völlig verunsichert sind, wie der Alltag unter Corona-Schutzauflagen vonstatten gehen soll. Schuster spricht von einem „Klärungsbedarf der Zuständigkeiten“. Vielleicht wird das ein Thema an diesem Donnerstag sein, wenn Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann mit allen Gesundheitsämtern in NRW konferiert.

Immer mehr positive Befunde - durch Reiserückkehrer

Der für Verkehrsfragen zuständige Abteilungsleiter André Berbuir sah die Situation in den Schulbussen insgesamt zufriedenstellend. Stichproben etwa am Schulzentrum in Lülsdorf oder am Busbahnhof in Siegburg hätten keine Auffälligkeiten ergeben, einzig in Lohmar habe es „zu hohe Besetzungen“ gegeben.