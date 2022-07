Pandemie-Lage in der Region : „Wir erleben eine Durchseuchung mit dem Coronavirus“

Arztpraxen in der Region melden eine deutliche Zunahme an Infektionen mit dem Coronavirus. (Symbolfoto) Foto: dpa/Peter Kneffel

Rhein-Sieg-Kreis Arztpraxen im Rhein-Sieg-Kreis melden eine deutliche Zunahme an Infektionen mit dem Coronavirus. Wir sprechen mit der KV-Vorsitzenden und Ärztin Jacqueline Hiepler über die aktuelle Situation.

Corona greift wieder um sich. Auch wenn die Inzidenzen anscheinend wieder zu sinken scheinen: der Grund dafür ist nach Expertensicht die stark zurückgegangene Bereitschaft sich zu testen. Laut RKI beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis am Donnerstag 267 – nachdem der Wert in der vergangenen Woche schon bei knapp über 400 lag. Viele Menschen machen nun eher einen Selbsttest zu Hause und werden dadurch nicht registriert. Auch viele Arztpraxen haben sich abgemeldet, weil Ärzte und Personal mit Corona infiziert sind, sagt die Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Rhein-Sieg (KV) und Hausärztin in Hennef, Jacqueline Hiepler. „Mein Eindruck ist aber, dass viele Menschen sehr vernünftig sind, aufpassen und sich selbst isolieren, wenn sie einen positiven Test haben.“

Findet sie es gut, dass die Bürgertests mittlerweile nur noch gegen Bezahlung erfolgen können? Hiepler: „Das ist eine politische Entscheidung. Fakt ist auch, dass die Pandemie den Bund mittlerweile 54 Milliarden Euro gekostet hat. Dass da nun eine Kostenbremse kommt, ist vielleicht nachvollziehbar.“ Außerdem würden jene, die Symptome haben, ja nach wie vor getestet. „Wir machen in unserer Praxis bei jedem Infekt einen Abstrich“, sagt die Ärztin. In der Regel kämen in die Praxen jedoch nur noch Berufstätige mit Symptomen, weil diese eine Krankmeldung bräuchten.

Übertragungen im privaten Umfeld

Aus ihrer Beobachtung finden die Übertragungen des Virus vor allem im privaten Umfeld statt. „Wir hatten in unserer Praxis einen Fall, wo sich 50 Personen bei einer goldenen Hochzeit angesteckt hatten“, erklärt sie. Fakt sei, dass die Zahl der Infizierten „deutlich zugenommen hat. Bislang hatten wir in der Pandemie immer ein Sommerloch, wo wir etwas durchatmen konnten. Das ist jetzt anders“, so Hiepler. Dennoch sei die Situation so, dass sie bislang niemanden habe in die Klinik einweisen müssen.

Letztlich sei es ja so: Wenn die Maskenpflicht falle und die Leute keine Masken mehr trügen, „dann findet eine Durchseuchung statt. Das ist das, was wir gerade erleben“, so Hiepler. „Entweder alle tragen die Maske und die Inzidenzen sind niedrig, oder aber die Leute tragen sie nicht und die Inzidenzen steigen. So einfach ist das.“ Mittlerweile haben sich die Untervarianten des Virus BA.4 und BA.5 durchgesetzt, „und die sind hochansteckend“.

Trotz allem sei die Bereitschaft, sich impfen zu lassen oder die zweite Boosterimpfung vornehmen zu lassen, ziemlich gering. „Viele, die die zweite Auffrischung bekommen könnten, warten auf den neuen auf Omikron angepassten Impfstoff“, höre sie in ihrer Praxis immer wieder. Dieser soll ab September verfügbar sein. Ein Vertreter von Biontech habe ihr gerade dargelegt, dass der neue Impfstoff sogar eine sogenannte sterile Immunität bringe, also komplett vor einer Ansteckung schützt und man das Virus also gar nicht mehr weitergibt. Bekanntlich haben Biontech und Moderna angepasste Impfstoffe angekündigt, die klinische Studie läuft.

Kommt die sterile Immunität?

Hiepler ist gespannt, ob die neuentwickelten Impfstoffe tatsächlich so schützen, dass geimpfte Personen bei Kontakt mit Sars-CoV-2 andere nicht mehr infizieren können. Die bisherigen Impfstoffe konnten keine sterile Immunität erzeugen. Bei Versuchen war auch nach erfolgter Impfung noch ein Erregernachweis möglich. Wenn der neue Impfstoff also tatsächlich eine sterile Immunität brächte, wäre das ein Durchbruch in der Pandemie. Biontech selbst vermeldete kurz vor Abschluss der Studie lediglich, dass eine Auffrischungsdosis mit dem angepassten Impfstoff „eine deutlich höhere Immunantwort gegen Omikron BA.1 auslöst als der derzeitige Covid-19-Impfstoff“.

Zur Person Jacqueline Hiepler Foto: Ingo Eisner Jacqueline Hiepler, 61, ist Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Rhein-Sieg und betreibt mit ihrem Mann eine Praxis in Hennef mit einer Zweigpraxis in Eitorf. Hiepler hat fünf erwachsene Kinder. Die gebürtige Bonnerin lebt in ihrer Heimatstadt.

Der Schutz vor schweren Verläufen durch die Impfungen ist für Hiepler ein Fortschritt, vor allem für die vulnerable Personengruppe. Am deutlichsten zeige sich das in den Senioren- und Pflegeheimen. Dort gebe es auch jetzt immer wieder Cluster mit einzelnen Gruppen von Erkrankten, aber die Situation sei beherrschbar. „Und die Einrichtungen machen das wirklich sehr gut“, sagt Hiepler. Die Krankheitsverläufe seien dank der Impfungen „in der Regel mild“. Schnelltests würden durch die Einrichtungen angeboten, und auch die im Gesundheitswesen Tätigen würden weiterhin zweimal die Woche getestet.