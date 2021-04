Kostenpflichtiger Inhalt: SPD-Antrag im Rhein-Sieg-Kreis : Was halten Schulen, Kreis und Kommunen von umstrittenen Luftfiltern?

Die Infektionen steigen: Luftfilter als Ergänzung zum Lüften könnten eine Lösung sein, findet die SPD des Rhein-Sieg-Kreises. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Region Luftfilter als zusätzlicher Infektionsschutz in Schulen sind umstritten. Fördermittel sind vorhanden. Die SPD des Rhein-Sieg-Kreises will nun Anlagen für Räume in Schulen beantragen, die nicht gut gelüftet werden können. Was halten Kommunen, Schulen und der Kreis von der Idee?