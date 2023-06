Queere Menschen feiern ihre Vielfalt Das ist das Programm zum Christopher-Street-Day in Siegburg

Die Cristopher Street in New York City ging am 28. Juni 1969 in die Geschichte ein. Beim Stonewall-Aufstand wehrten sich homo- und transsexuelle Menschen erstmals gegen eine von der Polizei durchgeführte Razzia im Stonewall Inn. Das Stonewall Inn war eine der Szene-Bars, in denen in den 1960er Jahren häufig Razzien durchgeführt wurden. Der Aufstand gilt bis heute als Wendepunkt des queeren Aktivismus und wird jährlich im Pride-Monat Juni gefeiert – auch in Siegburg. Mit Pride – zu Deutsch Stolz – soll ausgedrückt werden, dass kein Mensch sich aufgrund seiner sexuellen oder geschlechtlichen Identität schämen muss.