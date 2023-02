Kriminalstatistik für die Region : Cyberkriminalität im Rhein-Sieg-Kreis steigt weiter an

Foto: GA Grafik

Rhein-Sieg-Kreis Im vergangenen Jahr ist die Kriminalität im Rhein-Sieg-Kreis weiter angestiegen. Die Kreispolizeibehörde registriert Anstiege von Gewaltdelikten, Cyberkriminalität und Kinderpornografie.



Von Ines Bresler

Die Zahl der Straftaten im Rhein-Sieg-Kreis ist im vergangenen Jahr weiter leicht gestiegen. Im Vergleich zu 2021 erfasste die Polizei mit 20.130 Delikten 1589 Fälle mehr als im Vorjahr – ein Anstieg um 8,57 Prozent. Zugleich stieg die Zahl der aufgeklärten Fälle um 8,6 Prozent. Mit insgesamt 10.844 Delikten klärte die Polizei 859 mehr als im Vorjahr auf.

„Glücklicherweise können wir im Rhein-Sieg-Kreis eine Statistik vorstellen, die von dem abweicht, was Nordrhein-Westfalens Innenminister heute vorgestellt hat“, erklärte Landrat Sebastian Schuster bei der Vorstellung der Kriminalstatistik im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. Von der Statistik ausgenommen sind die Städte Bad Honnef und Königswinter, die zum Zuständigkeitsbereich der Polizei Bonn gehören. Landesweit ist die Zahl der Straftaten im Jahr 2022 um 13,7 Prozent gestiegen und lag damit bei 1,37 Millionen. Zu erklären sei das unter anderem mit dem Ende der Pandemie, sagt Schuster.

Der Anteil der Gewaltdelikte an der Gesamtkriminalität beträgt im Rhein-Sieg-Kreis 3,7 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 3,47 Prozent gewesen. Insgesamt 751 aller erfassten Delikte des Jahres 2022 sind Gewaltverbrechen. Deren Aufklärungsquote ging um 1,24 Prozentpunkte auf 79,23 Prozent zurück. 4.603 Opfer von sogenannten opferspezifischen Delikten erfasste die Polizei im Jahr 2022. Diese Straftaten richten sich etwa gegen Leben, körperliche Unversehrtheit oder Freiheit der Geschädigten. Hier stieg die Zahl von Täter-Opfer-Beziehungen im gemeinsamen Haushalt von 633 Fällen um 3,47 Prozent auf 655 Fälle. Weibliche Opfer machen mit 430 Fällen oder 65,46 Prozent den Großteil davon aus.

Cyberkriminalität und Kinderpornographie gestiegen

Die Steigerung im Bereich Cyberkriminalität erklärt Thomas Sawatzki, Leiter der Direktion Kriminalität, sowohl mit der Pandemie als auch mit dem Zuwachs von Möglichkeiten. Waren 2018 noch 189 Delikte registriert worden, stieg die Zahl der „Computerkriminalität im engeren Sinne“ im vergangenen Jahr von 772 auf 799 an. Dazu zählt er alle Delikte, bei denen technisch in den Computer eingegriffen wird: Vom Ausspähen und Abfangen von Daten über Datenveränderung bis hin zu Computersabotage und Computerbetrug.

Die Angriffe auf Computersysteme mit Ransomware, also Verschlüsselungstrojanern, seien eine gravierende Bedrohung. Dabei blockiert die eingeschleuste Schadsoftware die angegriffenen Unternehmen oder legt ihre Infrastruktur lahm. Geschädigte können so nicht mehr auf ihre Daten zugreifen. Die Täter verlangen Lösegeld für die Entschlüsselung. „Bitte nicht klicken und bitte nicht bezahlen“, lautet Sawatzkis Appell in solchen Fällen. Im Vorjahr sei ein Unternehmen aus dem Rhein-Sieg-Kreis auf diese Weise angegriffen worden. Anhand des Erpresserbriefs, der Ransome Note, konnte die Polizei den Ursprung finden und Hilfe leisten. Die Produktion des Unternehmens habe aber eine Woche brachgelegen.

Eine stetige Zunahme verzeichnet die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis auch bei „kinderpornografischen Schriften“. Hier stiegen die Fallzahlen im Fünfjahresvergleich kontinuierlich von 35 Fällen im Jahr 2018 auf 144 Fälle im Jahr 2022 an. Die Aufklärungsquote ist von 99,28 Prozent im Jahr 2021 auf 93,75 Prozent gesunken. Obwohl man hier mit Bundes- und Landeskriminalamt sowie mit internationalen Behörden zusammenarbeite, sei die Dunkelfeldanalyse sehr schwierig, so Sawatzki. „Die Ermittlungen in diesem Bereich sind besonders personalintensiv“, sagt Schuster. Er gibt zu bedenken, dass die Mitarbeitenden bei dieser Arbeit Ruhepausen und seelischen Beistand brauchen. Künstliche Intelligenz werde zwar als Hilfmittel eingesetzt, „aber sie wird es nie alleine machen können“, so Sawatzki.

Straßenkriminalität so hoch wie vor der Pandemie

So sind die Delikte der Straßenkriminalität mit 4.546 Fällen im Jahr wieder auf dem Niveau von 2019 angekommen. Vor drei Jahren wurden 4.545 Delikte gezählt. Im vergangenen Jahr wurden 735 Delikte aufgeklärt. Damit erreichte die Polizei eine Aufklärungsquote von 16,17 Prozent. Die Quote hatte 2021 noch bei 15,59 Prozent gelegen. Den größten Anteil der Straftaten im Bereich der Straßenkriminalität machen mit 1.221 Diebstähle an oder aus Kraftfahrzeugen aus. Fahrraddiebstähle machen den zweitgrößten Posten aus. Hier lag die Zahl bei 967. Hier sei mit dem Wert der neuen Fahrräder auch die Schadenshöhe gestiegen, bemerkt Thomas Sawatzki. Er appelliert an Fahrradbesitzer, in gute Schlösser und eventuell auch Ortungssysteme für die Zweiräder zu investieren.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist im Vergleich zum Vorjahr um 85 Fälle gestiegen und lag bei 387. Das erklärt Sawatzki damit, dass 2022 wieder deutlich weniger Menschen im Homeoffice gearbeitet haben. „Einbrecher meiden für gewöhnlich den Opferkontakt wie der Teufel das Weihwasser“, so Sawatzki. Um die Fälle von Wohnungseinbruchdiebstahl weiter zu senken, hat die Kreispolizeibehörde sich mit Dieter Hastricht, Fachberater für Einbruchschutz, externe Expertise ins Haus geholt. Um den Fokus auf Prävention zu betonen, fand auch die Vorstellung der Statistik im Ausstellungsraum für Kriminalprävention statt.